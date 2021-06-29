В Гибралтаре прививок от коронавируса сделали достаточно для вакцинации 114% населения – данные Bloomberg

Население Гибралтара составляет около 34 тыс. человек Фото: ЕРА

За сутки на планете вводят в среднем 45,6 млн доз вакцин.

Кампания иммунизации проходит в 180 странах.

Больше всего прививок сделали, по данным американского агентства, на территории материкового Китая (1,186 млрд), в Индии (328 млн) и США (324 млн).

По числу прививок на долю населения лидирует Гибралтар, в этой стране ввели количество доз вакцин, достаточных для иммунизации 114,8% гибралтарцев.

На втором месте по этому показателю идут Фолклендские острова (73,5%), на третьем – Сейшелы (71,7%).

Скриншот: bloomberg.com