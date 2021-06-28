В Германии более половины населения страны получило первую дозу вакцины от COVID-19

"Более чем у каждого третьего гражданина (35,4% – 29,4 млн) имеется полная защита в результате вакцинации. Наша цель на июнь в Германии – вакцинировать как минимум один раз каждого второго и как минимум каждого третьего человека полностью – была выполнена", – написал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Население ФРГ составляет более 83 млн человек. Первыми право на вакцинацию получили лица старше 80 лет, социальные работники, ухаживающие за престарелыми и больными людьми, а также медицинский персонал.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Германии подтвердили 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 90,7 тыс. человек.