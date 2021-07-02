В центрах массовой вакцинации начнут прививать препаратом от Pfizer/BioNTech в конце июля – Минздрав Украины

В конце июля вакцина от Pfizer/BioNTech скорее всего будет перераспределена на прививочные пункты, отметили в Минздраве Украины Фото: Громадське радіо / Facebook

"Ожидаем его [препарат] в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап прививания, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer скорее всего будет перераспределена на прививочные пункты", – сказал Кузин.

Он также отметил, что уже летом в Украине начнут прививать препаратом от Pfizer/BioNTech и некоторых детей.

"Мы будем предлагать вакцинировать только тех детей, которые будут иметь сопутствующие заболевания, или высокие риски, связанные с COVID-19", – уточнил Кузин.