В центрах массовой вакцинации начнут прививать препаратом от Pfizer/BioNTech в конце июля – Минздрав Украины

"Ожидаем его [препарат] в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап прививания, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer скорее всего будет перераспределена на прививочные пункты", – сказал Кузин.
Он также отметил, что уже летом в Украине начнут прививать препаратом от Pfizer/BioNTech и некоторых детей.
"Мы будем предлагать вакцинировать только тех детей, которые будут иметь сопутствующие заболевания, или высокие риски, связанные с COVID-19", – уточнил Кузин.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. На 2 июля вакцинацию от COVID-19 завершили почти 766,5 тыс. украинцев, первую дозу препарата получило более 2 млн человек.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.
Центры массовой вакцинации начали работать 29-го и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Центры работают по выходным и прививают препаратом от COVID-19 CoronaVac. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил открыть центры вакцинации от COVID-19 в каждом райцентре Украины.
Ляшко анонсировал 23 июня, что центры массовой вакцинации против коронавируса в дальнейшем получат новый препарат для иммунизации населения. Кроме того, Минздрав готовит изменения в организации самого процесса, отмечал глава ведомства.