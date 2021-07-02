Прививки от коронавируса получили более 2 млн украинцев

"Более 2 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19! За сутки 1 июля 2021 года привито 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек", – говорится в сообщении.

В четверг, по данным Минздрава, прививки делали 572 мобильные бригады, 1546 пунктов и 22 центра вакцинации.

Сутками ранее в Украине сделали 93 тыс. прививок от коронавируса.

"По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек", – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 36 779 доз этого препарата (большая часть как вторая доза).

Согласно информации специализированного сайта Минздрава, больше всего доз вакцин от коронавируса ввели за последние сутки в Киеве (17 296), меньше всего – в Луганской области (763).

С начала кампании по вакцинации сделано почти 2,8 млн прививок. Вакцинировано 2 млн человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 766 483 человека, из них два человека получили первую дозу за рубежом, объяснили в Минздраве.