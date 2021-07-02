В правительстве работают над тем, чтобы привитых вакцинами Covishield и CoronaVac украинцев пускали в ЕС – Ляшко

Ляшко анонсировал переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин от COVID-19, используемых в Украине Фото: EPA

Ляшко сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин от COVID-19, используемых в Украине. По его мнению, отказ пропускать туристов, привитых признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакциной, является нарушением международного права.

"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признанная ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", – сказал Ляшко.

Индийский препарат Covishield от AstraZeneca, а также китайская вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech признаны ВОЗ, но их до сих пор не одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

По словам Ляшко, "EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решение". Глава Минздрава отметил, что Украина также договаривается о признании COVID-сертификатов со всеми странами ЕС.

"Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться о взаимопризнании национальных COVID-сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами", – резюмировал Ляшко.