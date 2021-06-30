Шмыгаль поручил активизировать аудит украинского COVID-сертификата для поездок в страны Евросоюза

По словам Шмыгаля, Украина завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, они "будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии".

"Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску таких сертификатов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование в приложении "Дія", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что COVID-сертификат "можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія", а в перспективе – получить у семейного врача".