В Украине запускают бета-тест COVID-сертификатов

Зарегистрироваться можно по ссылке. Во время регистрации необходимо будет указать ФИО, свою операционную систему и электронную почту.

Все тестировщики получат доступ к бета-версии "ковидного" паспорта в течение 48 часов. Само тестирование начнется с 1 июля.

Принять участие в тестировании сможет любой украинец, получивший две дозы вакцины.