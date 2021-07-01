Семь стран Евросоюза одобрили въезд привитым против коронавируса индийской вакциной Covishield – СМИ

В частности, въезд привитым Covishield путешественникам разрешили Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания. По данным источников, аналогичное решение приняли Исландия и Швеция. Кроме того, как отмечает BBC News, Эстония заявила, что признает все вакцины, разрешенные в Индии, которыми привиты от COVID-19 въезжающие в страну туристы.

Отмечается, что власти европейских стран пошли на такой шаг после сообщения о том, что привитые вакциной Covishield не смогут получить COVID-сертификат ЕС для путешествий, так как препарат не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Ранее источники BBC News сообщали, что Индия не признает вакцины ЕС от COVID-19 и не будет пускать в страну лиц, привитых европейскими препаратами, если Евросоюз не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.