Двое украинских политзаключенных могли заболеть COVID-19 в российском СИЗО – Денисова

Денисова сказала, что политзаключенные не могли присутствовать на заседании суда из-за высокой температуры Фото: Людмила Денісова / Facebook

Судебное заседание по делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" перенесли из-за болезни Газиева и Османова. На суде зачитали содержание справки из СИЗО за 24 июня. По информации Денисовой, в ней говорилось, что двое политзаключенных не могут присутствовать на заседании суда из-за высокой температуры и ОРВИ.

Адвокат пытался встретиться с руководством СИЗО, чтобы узнать информацию о состоянии здоровья заключенных граждан Украины, но не смог. Омбудсмен Украины объяснила это введением карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19.

"Поэтому можно сделать предположение, что Сервет и Эрфан заразились коронавирусом", – добавила она.

Украинский омбудсмен обвинила администрацию СИЗО в нарушении международных норм и рекомендаций содержания заключенных. Денисова потребовала от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой оказать заключенным медицинскую помощь и прекратить "бесчеловечное обращение".