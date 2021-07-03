В Винницкой области умер мужчина через четыре часа после вакцинации препаратом Pfizer

Мужчина был привит в 13.45. Около 17.00 ему стало плохо: пациент жаловался на тошноту и терял сознание. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину, но безуспешно – в 18.02 медики констатировали смерть.

В сообщении Минздрава уточняется, что из одного флакона с мужчиной, который впоследствии скончался, были привиты еще пять человек. Состояние их здоровья удовлетворительное, заявили в ведомстве.

Связана ли смерть мужчины напрямую с вакцинацией, на данный момент неизвестно. В министерстве отметили, что "случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19".