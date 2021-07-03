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В Винницкой области умер мужчина через четыре часа после вакцинации препаратом Pfizer

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Фото: ЕРА

В Винницкой области 2 июля после вакцинации препаратом от коронавируса Comirnaty производства Pfizer/BioNTech умер 47-летний мужчина, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Мужчина был привит в 13.45. Около 17.00 ему стало плохо: пациент жаловался на тошноту и терял сознание. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину, но безуспешно – в 18.02 медики констатировали смерть.

В сообщении Минздрава уточняется, что из одного флакона с мужчиной, который впоследствии скончался, были привиты еще пять человек. Состояние их здоровья удовлетворительное, заявили в ведомстве.

Связана ли смерть мужчины напрямую с вакцинацией, на данный момент неизвестно. В министерстве отметили, что "случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19".

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 2 июля июня в Украине первую дозу вакцины получили более 2 млн человек, завершили иммунизацию около 766,5 тыс. украинцев.

По данным Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины, процент возникновения неблагоприятных событий после прививок от коронавируса составляет менее 1%. Из них 83,3% – это предусмотренные и 16,7% – непредвиденные неблагоприятные события.

В Минздраве уточнили, что по протоколам расследования летальных случаев, поступивших в ГЭЦ, все неблагоприятные события относятся к случайным событиям. Они имеют временную связь с проведенной прививкой. Ни одно из неблагоприятных событий не связано с вакцинацией от COVID-19, констатировали в министерстве.

Теги: смерть, вакцинация, украинец, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, реанимация, коронавирус, Pfizer
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