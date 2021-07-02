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На фестивале Atlas Weekend в Киеве будет работать центр массовой вакцинации от COVID-19

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В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech
В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech
Фото: depositphotos.com

В течение фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ в Киеве будет работать центр массовой вакцинации от COVID-19. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Как уточнили в ведомстве, все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в павильоне №9 по предварительной записи.

"Наша цель – прививать как можно больше украинцев от COVID-19, чтобы достичь коллективного иммунитета. В течение следующей недели на Atlas Weekend в Киеве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Это позволит не только защитить больше людей от коронавирусной болезни, но и популяризировать прививки среди молодежи", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Центр вакцинации будет работать с 5-го по 11 июля с 10.00 до 16.00. Для процедуры иммунизации иметь билет на сам фестиваль необязательно. В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Для вакцинации на ВДНХ привлекут восемь мобильных бригад по иммунизации. Также на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.

Atlas Weekend – украинский музыкальный фестиваль, который был основан в 2015 году. В 2021 году открытие фестиваля запланировано на 5 июля, а закрытие состоится 11-го.

Ожидалось, что на фестивале в этом году выступят группы Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэпер Asap Rocky, но в апреле организаторы заявили, что мероприятие пройдет без западных артистов из-за пандемии коронавируса. Организаторы также анонсировали выступления украинских групп "Антитіла", Onuka, The Hardkiss и других.

24 мая стало известно, что на 8 июля запланировано выступление российского певца Валерия Меладзе. Хедлайнером фестиваля стала украинская певица Тина Кароль. Она будет выступать на фестивале 5-го и 6 июля. Ожидается, что вместе с ней на одной сцене выступит барабанщик канадского певца Джастина Бибера Девон Тейлор.

Контекст:

В Украине с 5 июня начали создавать центры массовой вакцинации, где прививают граждан, записавшихся в лист ожидания через приложение "Дія" или контакт-центр Минздрава. По состоянию на 1 июля во всех регионах страны работали более 140 таких центров.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. На 1 июля вакцинацию от COVID-19 завершили почти 711 тыс. украинцев, первую дозу препарата получило более 1,96 млн человек.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: Киев, Украина, фестиваль, вакцинация, Минздрав, ВДНХ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, Atlas Weekend, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, CoronaVac, центр вакцинации
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