Центр вакцинации в Киеве будет работать пять дней подряд

Вакцинация будет проходить с 30 июня по 4 июля Фото: kyivcity.gov.ua

Вакцинация будет проходить с 30 июня по 4 июля. Записаться на нее можно онлайн по ссылке. Прививать граждан будут китайской вакциной CoronaVac.

Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказала, что в прошлую массовую вакцинацию 24–27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 привили 7588 горожан.

Она также добавила, что начиная с этих выходных, 3–4 июля, горожане, зарегистрированные на прививку в сервисе "Дія", смогут привиться не только в МВЦ, но и в пунктах вакцинации в центрах первичной медико-санитарной помощи.