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Скалецкая: Одесса увеличила темпы вакцинации в восемь раз, предвзятость смогли побороть комплексной работой

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Темпы вакцинации в Одессе дают возможность надеяться, что горожане легко перенесут прогнозируемую на осень четвертую волну пандемии, отметила экс-министр здравоохранения Украины
Темпы вакцинации в Одессе дают возможность надеяться, что горожане легко перенесут прогнозируемую на осень четвертую волну пандемии, отметила экс-министр здравоохранения Украины
Фото: omr.gov.ua

Предубеждение одесситов по отношению к прививкам против COVID-19 помогла побороть комплексная работа городской власти с мэром Геннадием Трухановым во главе и эту работу должны принять в качестве примера и другие города Украины, заявила в своем Facebook бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она проанализировала показатели Одессы по трем критериям: условия, темпы и информационная кампания.

"Сейчас в Одессе действуют шесть центров вакцинации (по состоянию на 27–28 июня). Преимущества: удобные локации для вакцинации, большое количество центров, комфортные условия, удобное время для вакцинации с 9.00 до 18.00. Недостатков я пока не заметила, может, здесь у меня в друзьях есть одесситы, которые вакцинировались и имеют другое мнение и некоторые замечания", – отметила Скалецкая.

Экс-министр считает, что в городе добились значительных результатов в наращивании темпа вакцинации.

"В последнее время Одесса значительно увеличила темпы вакцинации – аж в восемь раз! И это меньше, чем за три недели. И я считаю это впечатляющим результатом. Информационная кампания. Одесса стала одним из городов, где городские власти активно подключилась к популяризации вакцинации: рекламная кампания, информирование горожан о качестве и пользе вакцины, развертывание комфортных оборудованных центров вакцинации в разных районах города. Что, собственно, помогло сломать внутреннее сопротивление одесситов и победить их предвзятость? Я отвечу: комплексная работа, которую, я уверена, должны принять в качестве примера и другие города Украины. Можно ли сейчас делать прогнозы? Пожалуй, нет. Это будет немного раньше времени. Но не будет заблаговременной благодарность городской власти во главе с мэром Геннадием Трухановым", – написала она.

По мнению Скалецкой, темпы вакцинации, которые в рекордно короткие сроки набрала Одесса, дают возможность надеяться, что горожане легко перенесут прогнозируемую на осень четвертую волну пандемии.

https://www.facebook.com/zoryana.skaletska/posts/10158290892968596

Контекст:

28 июня в Одессе была организована работа шести центров массовой вакцинации населения против COVID-19. Пункты работали во всех районах города – в торговых центрах Fontan Sky, "Мегадом" и "Семья", а также в средних школах №1, №53 и №72, сообщает "Первый городской".

В течение 28 июня прививки от коронавируса получили 2879 одесситов, пишет пресс-служба городского совета.

28 июня в Украине всего сделали 17 065 прививок от коронавируса, сообщил специализированный портал Министерства здравоохранения. Всего с начала кампании по вакцинации проведено 2,5 млн прививок, завершили вакцинацию (получили две дозы) 589 362 человека.

Теги: Украина, Одесса, вакцинация, Геннадий Труханов, Зоряна Скалецкая, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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