Скалецкая: Одесса увеличила темпы вакцинации в восемь раз, предвзятость смогли побороть комплексной работой

Она проанализировала показатели Одессы по трем критериям: условия, темпы и информационная кампания.

"Сейчас в Одессе действуют шесть центров вакцинации (по состоянию на 27–28 июня). Преимущества: удобные локации для вакцинации, большое количество центров, комфортные условия, удобное время для вакцинации с 9.00 до 18.00. Недостатков я пока не заметила, может, здесь у меня в друзьях есть одесситы, которые вакцинировались и имеют другое мнение и некоторые замечания", – отметила Скалецкая.

Экс-министр считает, что в городе добились значительных результатов в наращивании темпа вакцинации.

"В последнее время Одесса значительно увеличила темпы вакцинации – аж в восемь раз! И это меньше, чем за три недели. И я считаю это впечатляющим результатом. Информационная кампания. Одесса стала одним из городов, где городские власти активно подключилась к популяризации вакцинации: рекламная кампания, информирование горожан о качестве и пользе вакцины, развертывание комфортных оборудованных центров вакцинации в разных районах города. Что, собственно, помогло сломать внутреннее сопротивление одесситов и победить их предвзятость? Я отвечу: комплексная работа, которую, я уверена, должны принять в качестве примера и другие города Украины. Можно ли сейчас делать прогнозы? Пожалуй, нет. Это будет немного раньше времени. Но не будет заблаговременной благодарность городской власти во главе с мэром Геннадием Трухановым", – написала она.

По мнению Скалецкой, темпы вакцинации, которые в рекордно короткие сроки набрала Одесса, дают возможность надеяться, что горожане легко перенесут прогнозируемую на осень четвертую волну пандемии.