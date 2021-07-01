Вакцинацию от COVID-19 завершили 711 тыс. украинцев

Больше всего прививок делают в Киеве Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 93 186 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 31 714 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 61 472 человека. [...] Было сделано на 11 549 прививок больше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в среду прививки делали 528 мобильных бригад, 1236 пунктов и 13 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели в Киеве (15 984), меньше всего – в Луганской области (669).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 676 654 прививки. Вакцинировано 1 965 660 человек, из них получили первую дозу – 1 965 658 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 710 996 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 42 649 доз этого препарата (большая часть как вторая доза).

Минздрав в Facebook сообщил, что в очередь на вакцинацию по состоянию на 29 июня записались почти 760 тыс. украинцев.