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Инфографика

Минздрав объяснил, что делать украинцам, которых не приглашают на вторую прививку от коронавируса. Инфографика

 
| Вчера 07.27 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинское государство гарантирует, что все граждане, которые получили первую прививку от коронавирусной инфекции, получат и вторую. Об этом 30 июня Министерство здравоохранения заявило в Facebook. Ведомство опубликовало инфографику с указанием, как действовать украинцам, если их не записали на вторую прививку или не вызывают на получение второй дозы вакцины.
Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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