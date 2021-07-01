Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-паспортов

Министры обсудили упрощение условий поездок граждан двух стран во время пандемии коронавируса.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Европейского союза. Взаимное признание сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса", – сказал Кулеба.

Он поблагодарил Ирландию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ковени подчеркнул, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины.

Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности, в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН, отметили в сообщении.