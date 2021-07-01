Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-паспортов

Министры обсудили упрощение условий поездок граждан двух стран во время пандемии коронавируса.
"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Европейского союза. Взаимное признание сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса", – сказал Кулеба.
Он поблагодарил Ирландию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ковени подчеркнул, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины.
Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности, в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН, отметили в сообщении.
В Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения.
По информации Министерства цифровой трансформации, Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить COVID-сертификаты для путешествий в приложении "Дія". Ожидается, что в ближайшее время украинский COVID-сертификат проверят на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.
В Центре общественного здоровья Украины сообщали, что отечественный COVID-сертификат будет действовать 180 дней, если человек полностью вакцинировался или переболел. В случае негативного ПЦР-теста срок действия сертификата составит 72 часа.
30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.
Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, они "будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии".