Онлайн-запись на вакцинацию через Helsi.me заработала в шести городах Украины

Каждый из городов имеет разное количество пунктов вакцинации, даты вакцинации тоже разные:

в Киеве прививать будут с 30 июня по 4 июля;

в Харькове массовая вакцинация проходит в будние во всех 34 поликлиниках города ;

в Одессе – 4 июля ;

в Полтаве – с 1 июля по 3 июля ;

в Запорожье – 3–4 июля ;

в Белой Церкви – 3 июля.

В Киеве, Одессе, Полтаве, Запорожье и Белой Церкви будут действовать две очереди – по предварительной онлайн-записи и живая очередь. В Харькове прививки проводятся только по предварительной онлайн-записи.

"В целом процесс вакцинации занимает до 10 минут. После прививки необходимо остаться на дополнительные 30 минут под контролем в пункте вакцинации. На всякий случай в каждом массовом пункте вакцинации дежурят бригады скорой помощи, однако услуги экстренной медицины еще не понадобились ни одному пациенту", – отметили в релизе.

Во всех городах прививки проводят вакциной CoronaVac, срок ревакцинации которой составляет 14–28 дней. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом, посоветовали в Helsi.me.

"Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти на сайт Helsi.me, выбрать свой город, удобные день и время. Подтверждение записи будет отправлено в смс, его нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія", – сообщили в пресс-службе сервиса.

Приложение Helsi.me можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.