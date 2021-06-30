В Украине за сутки сделали более 81 тыс. прививок от COVID-19. В очереди на вакцинацию – 756 тыс. человек

В очередь на вакцинацию записались уже 756 424 украинца Фото: Центр громадського здоров’я України / Facebook

Первую дозу получили 21 475 человек, завершили вакцинацию вчера 60 162 украинца. Этот показатель почти в пять раз выше, чем данные по вакцинации за 28 июня.

29 июня украинцев прививали 518 мобильных бригад и 1336 пунктов вакцинации. Также работали два центра массовой вакцинации.

С начала кампании по иммунизации в Украине прививки от COVID-19 получили 1 933 946 человек: первую дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 649 524 человека (двое получили одну дозу за границей).

В очередь на вакцинацию записались уже 756 424 человека.



