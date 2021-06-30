В Украине за сутки сделали более 81 тыс. прививок от COVID-19. В очереди на вакцинацию – 756 тыс. человек

Первую дозу получили 21 475 человек, завершили вакцинацию вчера 60 162 украинца. Этот показатель почти в пять раз выше, чем данные по вакцинации за 28 июня.
29 июня украинцев прививали 518 мобильных бригад и 1336 пунктов вакцинации. Также работали два центра массовой вакцинации.
С начала кампании по иммунизации в Украине прививки от COVID-19 получили 1 933 946 человек: первую дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 649 524 человека (двое получили одну дозу за границей).
В очередь на вакцинацию записались уже 756 424 человека.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
С 23 июня в Украине начался четвертый этап вакцинации, сейчас прививают людей старше 60 лет, людей в возрасте 18–59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, а также заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.