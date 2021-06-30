Moderna заявила об эффективности своей COVID-вакцины против штамма "Дельта"

В Украине вакцину от Moderna пока не используют Фото: EPA

В компании отметили, что в результате вакцинации их препаратом от COVID-19 вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех штаммов, в том числе и против варианта "Дельта".

В случае с "Дельта" количество нейтрализующих титров от вакцины было незначительно – в 2,1 раза – меньше, чем в предковом штамме.

Анализ также показал умеренное снижение нейтрализующих титров против вариантов "Гамма" (в 3,2 раза), "Каппа" (3,3–3,4 раза) и "Эта" (4,2 раза).

Самое сильное – восьмикратное – снижение титров наблюдалось с вариантом A.VOI.V2, впервые идентифицированным в Анголе. Этот штамм пока не находится в перечне штаммов, вызывающих беспокойство или интерес у Всемирной организации здравоохранения.

"Эти новые данные обнадеживают и укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna от COVID-19 должна сохранять защиту от недавно обнаруженных вариантов", – сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%. В Украине вакцина пока не используется.