Оккупационная администрация заявила о выявлении в Крыму штамма коронавируса "Дельта"

"По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные "британским" и "индийским" вирусами", – утверждает Пеньковская.
По ее словам, на полуострове наблюдается "смешанное циркулирование" штаммов.
По данным оккупационной администрации, в Крыму заболевание чаще фиксируют у людей из возрастных групп 18–27 и 30–49 лет.
Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.
По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса "Дельта" увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 30 июня число случаев коронавируса в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, превысило 181,9 млн, умерло от коронавируса более 3,9 млн человек.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.