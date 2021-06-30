Оккупационная администрация заявила о выявлении в Крыму штамма коронавируса "Дельта"

По данным оккупационной администрации, в Крыму заболевание чаще фиксируют у людей из возрастных групп 18–27 и 30–49 лет Фото: depositphotos.com

"По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные "британским" и "индийским" вирусами", – утверждает Пеньковская.

По ее словам, на полуострове наблюдается "смешанное циркулирование" штаммов.

По данным оккупационной администрации, в Крыму заболевание чаще фиксируют у людей из возрастных групп 18–27 и 30–49 лет.