В Украине вторые сутки подряд ухудшается статистика COVID-19

За сутки в Украине сделали 49 тыс. тестов на коронавирус Фото: ЕРА

"30 июня 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 28, медработников – 18). Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека, летальных случаев – 51, выздоровело 1719 человек", – говорится в сообщении.

29 июня в стране зарегистрировали 633 новых случаев COVID-19 и 40 смертей среди инфицированных, 28 июня – 182 и пять.

В среду украинцам сделали 49 038 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 20 913.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (231) и Киевской области (56).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 235 801 случай коронавирусной инфекции, скончался 52 391 пациент с COVID-19, выздоровели 2 168 387 человек.