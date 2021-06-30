В Украине резко выросло число новых случаев COVID-19

29 июня украинцам сделали почти 46 тыс. тестов на COVID-19 Фото: ЕРА

Этот показатель более чем в три раза превышает данные за 28 июня и вдвое – за 27 июня.

За прошлые сутки госпитализировали 360 человек, 2294 украинца выздоровели от COVID-19, скончалось 40 пациентов.

С начала эпидемии в Украине заболело 2 235 096 человек, выздоровело – 2 166 668. Также зафиксировано 52 340 летальных случаев.

29 июня украинцам провели почти 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях", – уточнили в Минздраве.