В Украине за сутки сделали 38,9 тыс. прививок от COVID-19

В Украине вакцинацию от коронавируса завершили 841,3 тыс. человек Фото: EPA

21 489 человек получили первую дозу вакцины, 17 368 получили вторую и завершили вакцинацию.

"С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек, из них получили одну дозу 2 059 726 человек, полностью иммунизирован (получил две дозы) 841 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 901 017 прививок", – говорится в сообщении.

3 июля прививки делали 220 мобильных бригад. Также работали 330 прививочных пунктов и 125 центров вакцинации.