Смерть после вакцинации Pfizer в Винницкой области. Мужчине делали прививку на работе, это была его первая доза

Она уточнила, что умерший получил первую дозу препарата.

"Вакцинация этого мужчины состоялась в 13.42, стало плохо ему в 18.00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", – сообщила Задорожная.

Она уточнила, что результаты вскрытия будут готовы на утро 4 июля. По предварительной информации, раньше этот мужчина не обращался за медицинской помощью. Его работа не была связана с вредным производством.

"Всего на предприятии было вакцинировано 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", – уточнила чиновница.

Житель Винницкой области умер 2 июля. Связана ли смерть мужчины напрямую с вакцинацией, на данный момент неизвестно. В министерстве отметили, что "случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19".