В Украине за сутки сделали более 94 тыс. прививок от коронавируса

37 107 человек получили первую дозу вакцины, 57 440 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

"С начала прививочной кампании привито 2 038 239 человек, из них получили первую дозу 2 038 237 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 823 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 862 160 прививок", – говорится в сообщении.

2 июля прививки делали 559 мобильных бригад. Также работали 1410 прививочных пунктов и 26 центров вакцинации.



