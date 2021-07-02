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Словакия продала вакцину "Спутник V" обратно России. Срок ее годности практически закончился

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В двух партиях было по 80 тыс. доз вакцины "Спутник V"
В двух партиях было по 80 тыс. доз вакцины "Спутник V"
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Словакии продало России 160 тыс. доз вакцины "Спутник V", которые закупило весной этого года. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N 2 июля.

Речь идет о первой и второй партиях, в каждой было по 80 тыс. доз. Вакцины находятся за пределами Словакии. В целом "Спутник V" получили 10,5 тыс. человек, 8 тыс. все еще ждут вакцину. Пресс-секретарь министерства Зузана Елиашова сказала, что российский препарат оставят для граждан, подавших заявку на вакцинацию.

Зарегистрироваться на прививку препаратом "Спутник V" можно было до 30 июня. С июля в стране можно подавать заявки только на зарегистрированные в ЕС вакцины, отметило издание.

Российская сторона приобрела вакцины за месяц-два до окончания срока годности и заплатила за них $9,95 за дозу. Это столько же, сколько платила Словакия, пояснила Елиашова.

Стоимость транспортировки полностью оплатит покупатель, российская компания Human Vaccine, говорится в контракте.

Правительство Словакии не планирует покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на этот препарат, говорил 11 июня министр иностранных дел страны Иван Корчок.

Словакия стала второй страной ЕС, где применяют российскую вакцину без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Первой была Венгрия, одобрившая применение "Спутника V" и начавшая его использование еще в феврале. Венгрия также провела дополнительные испытания препарата в своей лаборатории после сомнений, высказанных в Словакии.

Контекст:

В Словакии из-за закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" возник политический кризис. Он начался 1 марта, когда тогдашний премьер-министр Игорь Матович и бывший министр здравоохранения Марек Крайчи ("Обычные люди") встретили первую партию вакцины "Спутник V" в аэропорту Кошице. “За народ” и "Свобода и солидарность" выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “За народ” Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика (представитель партии "Свобода и солидарность"). Сулик подал в отставку 22 марта, через несколько дней его партия заявила о выходе из коалиции.

28 марта Матович подал в отставку для урегулирования коалиционного кризиса. Ее приняла президент страны Зузана Чапутова.

Как писало издание Pravda, 1 апреля Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром Словакии. Большинство членов кабинета министров, которые работали при Матовиче, сохранили свои должности.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 26 июня этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 67 странах.

Вакцина "Спутник V" подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится "Спутник V", сообщало издание Politico.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.

Теги: Россия, Словакия, лекарства, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, компенсация, коронавирус, Спутник V
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