Словакия продала вакцину "Спутник V" обратно России. Срок ее годности практически закончился

В двух партиях было по 80 тыс. доз вакцины "Спутник V" Фото: ЕРА

Речь идет о первой и второй партиях, в каждой было по 80 тыс. доз. Вакцины находятся за пределами Словакии. В целом "Спутник V" получили 10,5 тыс. человек, 8 тыс. все еще ждут вакцину. Пресс-секретарь министерства Зузана Елиашова сказала, что российский препарат оставят для граждан, подавших заявку на вакцинацию.

Зарегистрироваться на прививку препаратом "Спутник V" можно было до 30 июня. С июля в стране можно подавать заявки только на зарегистрированные в ЕС вакцины, отметило издание.

Российская сторона приобрела вакцины за месяц-два до окончания срока годности и заплатила за них $9,95 за дозу. Это столько же, сколько платила Словакия, пояснила Елиашова.

Стоимость транспортировки полностью оплатит покупатель, российская компания Human Vaccine, говорится в контракте.

Правительство Словакии не планирует покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на этот препарат, говорил 11 июня министр иностранных дел страны Иван Корчок.