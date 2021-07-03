В Италии выявили 10 Telegram-каналов по продаже вакцин против коронавируса и COVID-сертификатов

В Италии продавали поддельные "зеленые" сертификаты для путешествий Фото: depositphotos.com

Стоимость вакцин с сертификатом в пакете "все включено" варьировалась от €110 до €130. Оплата производилась строго в криптовалюте.

Делки подделывали "зеленые" сертификаты (речь идет о QR-кодах) на основании фальсифицированных данных.

Газета пишет, что COVID-сертификаты могли быть доставлены даже тем, кто проживал в странах, не входящих в ЕС: США, Великобританию, Швейцарию.

Отмечается, что несмотря на необоснованные цены и очень высокий риск для здоровья, пользователями Telegram-каналов были около тысячи человек.