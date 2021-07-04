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В Украине за сутки подтвердили 377 случаев коронавируса

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За сутки в Украине выздоровело 526 пациентов с коронавирусом
За сутки в Украине выздоровело 526 пациентов с коронавирусом
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки подтвердили 377 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 4 июля.

Среди заболевших – 11 детей и пять медиков.

За сутки умерло 10 человек, выздоровело 526 пациентов, госпитализировано 460 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 237 553 случая коронавируса, умерло 52 470 человек, выздоровело 2 171 182 пациента. 

За сутки в Украине сделали 27 979 тестирований на коронавирус, в том числе 14 229 – методом ПЦР, 3345 – методом ИФА, а также 10 405 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 10,9 млн ПЦР-тестов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1889336851229411


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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