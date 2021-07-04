В Украине за сутки подтвердили 377 случаев коронавируса

За сутки в Украине выздоровело 526 пациентов с коронавирусом Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 11 детей и пять медиков.

За сутки умерло 10 человек, выздоровело 526 пациентов, госпитализировано 460 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 237 553 случая коронавируса, умерло 52 470 человек, выздоровело 2 171 182 пациента.

За сутки в Украине сделали 27 979 тестирований на коронавирус, в том числе 14 229 – методом ПЦР, 3345 – методом ИФА, а также 10 405 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 10,9 млн ПЦР-тестов.



