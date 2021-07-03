В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19, заболеваемость – на уровне января

Об этом сообщил правительственный штаб по противодействию COVID-19. Это наибольшее число заболевших за сутки с 16 января, отмечает "Интерфакс".

Скончалось вчера 697 россиян, заболевших COVID-19, – это максимальное с начала эпидемии в стране число умерших. Россия бьет рекорды смертности ежедневно с конца июня.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в РФ подтвердили 5,6 млн случаев инфицирования, 5,05 млн человек выздоровели, 137,3 тыс. умерли, еще 395 тыс. человек продолжают болеть.