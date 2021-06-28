В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали новые рекорды суточной смертности от COVID-19

Этот показатель входит в число максимальных с конца мая (больше новых случаев инфицирования в июне подтвердили только в пятницу).

Почти 5 млн россиян выздоровели, еще 369,7 тыс. человек продолжают болеть.

Умерло от коронавируса в РФ уже 133,9 тыс. человек, из них 611 – за последние сутки.

При этом в Москве за последние сутки скончалось 124 человека, в Санкт-Петербурге – 110. Как пишет "Коммерсантъ", это рекордные показатели для обоих городов за весь период эпидемии в России.