Меркель хочет закрыть британцам въезд в ЕС из-за распространения "индийского" штамма коронавируса – СМИ

По данным СМИ, Меркель хочет, чтобы Великобританию в ЕС внесли в перечень "стран, вызывающих обеспокоенность" из-за распространения штамма коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии.
Этот вопрос будут обсуждать на заседании объединенного европейского комитета по реагированию на кризис, и, по данным The Times, ряд стран намерен выступить против инициативы Меркель.
В частности, речь идет о Греции, Испании, Мальте, Кипре и Португалии.
Как пишет The Sun, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя сегодня уже объявила, что страна будет принимать британцев, которые вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус, не отправляя их на самоизоляцию. В Португалии будут принимать туристов из Великобритании, если они вакцинированы.
В Германии Соединенное Королевство из-за "индийского" штамма в список стран, где циркулируют потенциально опасные варианты COVID-19, находится с 23 мая, пишет The Guardian.
Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.
По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса "Дельта" увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.
По официальным данным, за прошлую неделю в Великобритании подтвердили более 35 тыс. случаев инфицирования штаммом "Дельта". "На долю варианта "Дельта" в настоящее время приходится около 95% случаев, секвенированных в Великобритании", – говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.