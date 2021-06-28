Меркель хочет закрыть британцам въезд в ЕС из-за распространения "индийского" штамма коронавируса – СМИ

По данным СМИ, Меркель хочет, чтобы Великобританию в ЕС внесли в перечень "стран, вызывающих обеспокоенность" из-за распространения штамма коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии.

Этот вопрос будут обсуждать на заседании объединенного европейского комитета по реагированию на кризис, и, по данным The Times, ряд стран намерен выступить против инициативы Меркель.

В частности, речь идет о Греции, Испании, Мальте, Кипре и Португалии.

Как пишет The Sun, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя сегодня уже объявила, что страна будет принимать британцев, которые вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус, не отправляя их на самоизоляцию. В Португалии будут принимать туристов из Великобритании, если они вакцинированы.

В Германии Соединенное Королевство из-за "индийского" штамма в список стран, где циркулируют потенциально опасные варианты COVID-19, находится с 23 мая, пишет The Guardian.