В Литве отменяют карантин, но некоторые ограничения останутся в силе

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям на прошлой неделе рекомендовала властям не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации.

Комиссия подчеркнула, что количество новых случаев заболевания продолжает снижаться, но риски остаются, в частности, в связи с распространением более заразного штамма "Дельта".

В заведениях торговли и услуг сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности. В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75%. Также в помещениях будет рекомендоваться носить маски или респираторы.