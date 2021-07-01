В РФ третьи сутки подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

За последние сутки в РФ выявили 23 543 новых случая COVID-19 Фото: EPA

29 июня в РФ умерло 669 пациентов с COVID-19, 28 июня – 652.

За все время пандемии от коронавирусной инфекции в России умерло 135 886 человек.

За последние сутки в РФ выявили 23 543 новых случая COVID-19, около 5,54 млн – с начала эпидемии.

В числе регионов, где подтверждено наибольшее число новых случаев заражения, – Москва и Московская область, Санкт-Петербург.