В РФ третьи сутки подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

29 июня в РФ умерло 669 пациентов с COVID-19, 28 июня – 652.
За все время пандемии от коронавирусной инфекции в России умерло 135 886 человек.
За последние сутки в РФ выявили 23 543 новых случая COVID-19, около 5,54 млн – с начала эпидемии.
В числе регионов, где подтверждено наибольшее число новых случаев заражения, – Москва и Московская область, Санкт-Петербург.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".
Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки.
Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.