Россия побила рекорд суточной смертности от коронавируса

В РФ за сутки подтвердили более 21 тыс. случаев коронавируса Фото: ЕРА

Об этом сообщил правительственный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Общее число подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 5 514 599, из них 5 000 393 человек выздоровели (16 356 – за последние сутки).

Скончалось от COVID-19 вчера 669 россиян. Как пишет "Коммерсантъ", это новый рекорд суточной смертности от инфекции с начала эпидемии. В числе регионов, где подтверждено наибольшее число новых случаев заражения, – Москва и Московская область, Санкт-Петербург.