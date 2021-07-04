В лист ожидания вакцинации в Украине записалось более 772 тыс. человек

"По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человек", – говорится в сообщении.

В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек, полностью вакцинированы (получили две дозы) – 841,3 тыс. человек.