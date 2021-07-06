В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на "очень высоком уровне"

"Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но она произошла на очень высоком уровне", – сказал он.

По оценке Райана, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире "лучше, чем два-три месяца назад". В одних странах наблюдается резкое снижение заражаемости, а в других картина противоположная. По мнению директора программы ВОЗ, это происходит из-за появления более заразных штаммов коронавируса, смягчения противоэпидемических мер и увеличения количества контактов между людьми.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове назвала неоднозначной ситуацию с распространением коронавируса. Снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, но на других континентах наблюдается увеличение.

"В Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%. По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости", – добавила она.