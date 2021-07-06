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В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на "очень высоком уровне"

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В мире подтвердили более 184 млн случаев COVID-19
В мире подтвердили более 184 млн случаев COVID-19

Ситуация с заболеваемостью СOVID-19 в мире за последние две недели стабилизировалась. Об этом сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге, который транслировался 5 июля в Twitter.

"Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но она произошла на очень высоком уровне", – сказал он.

По оценке Райана, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире "лучше, чем два-три месяца назад". В одних странах наблюдается резкое снижение заражаемости, а в других картина противоположная. По мнению директора программы ВОЗ, это происходит из-за появления более заразных штаммов коронавируса, смягчения противоэпидемических мер и увеличения количества контактов между людьми.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове назвала неоднозначной ситуацию с распространением коронавируса. Снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, но на других континентах наблюдается увеличение.

"В Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%. По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости", – добавила она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 июля 2021 года в мире подтвердили более 184 млн случаев коронавирусной инфекции, почти 4 млн из них – с летальным исходом, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: ВОЗ, Европа, Южная Америка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Майкл Райан, Мария ван Керкхове, штамм
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