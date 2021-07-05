Кейт Миддлтон самоизолировалась после контакта с зараженным COVID-19

Герцогиня уже отменила все запланированные встречи и мероприятия. Об этом в понедельник, 5 июля, написало BBC со ссылкой на сообщение Кенсингтонского дворца.

"Ее Королевское Высочество не ощущает никаких симптомов, но придерживается всех соответствующих правительственных инструкций и самоизолируется дома", – уточняется в сообщении.

В статье подчеркивается, что 39-летняя герцогиня была предупреждена о контакте с инфицированным человеком еще днем 2 июля после того, как провела большую часть дня на Уимблдоне. Кто именно был заражен, не уточняется. При этом отмечается, что Кейт Миддлтон придерживалась всех карантинных требований.

По словам источника во дворце, перед этими мероприятиями герцогиня проходила тесты и они оба были отрицательными. В конце мая она сделала прививку от коронавируса.