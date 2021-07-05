Москалькову госпитализировали с COVID-19 – СМИ

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с "индийским" штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".

Московские власти в середине июня обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 98 странах, сообщали 2 июля в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.