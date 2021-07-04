В России впервые за полгода за сутки выявили более 25 тыс. случаев COVID-19

"За сутки зафиксировано 663 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 137 925 человек", – отметили в Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

Последний раз более 25 тыс. заболевших в РФ выявили 2 января, тогда за сутки было зафиксировано 26,3 тыс. случаев COVID-19, сообщило РБК.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире по распространенности COVID-19. В стране с начала пандемии подтвердили 5,5 млн случаев заболевания, умерло 135,6 тыс. человек.