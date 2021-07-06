"Риск инфицироваться намного страшнее". В Минздраве объяснили, почему украинцам не стоит перебирать вакцинами

Журналистка спросила его, будет ли для всех украинцев доступен препарат Pfizer, потому что "среди людей бытует мнение, что он лучше CoronaVac".

"Мне кажется, что это мнение ошибочно. И я бы советовал вакцинироваться сейчас. Мы входим в осенний период. Он является сложным. Мы будем сталкиваться с обычными ОРВИ, гриппом, парагриппом и другими вирусами, а также с коронавирусной болезнью. Поэтому советую вакцинироваться сейчас, чтобы у каждого человека было максимум времени на формирование адекватного собственного иммунитета. И вакцинироваться той вакциной, которая доступна сейчас", – объяснил Кузин.

По его словам, "чем дальше мы будем идти к осени и зиме, тем более расширенный перечень вакцин и в большем количестве будем иметь".

"К этому времени риск заразиться намного страшнее, чем время ожидания лучшей, по мнению пациента, вакцины. Если это принципиальная позиция, лучше обратиться к своему семейному врачу или к экспертам за разъяснением относительно разницы между этими вакцинами. Как по мне, они все эффективные, безопасные и показывают научно доказанную эффективность", – заявил главный санврач Украины.