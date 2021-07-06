"Риск инфицироваться намного страшнее". В Минздраве объяснили, почему украинцам не стоит перебирать вакцинами

Журналистка спросила его, будет ли для всех украинцев доступен препарат Pfizer, потому что "среди людей бытует мнение, что он лучше CoronaVac".
"Мне кажется, что это мнение ошибочно. И я бы советовал вакцинироваться сейчас. Мы входим в осенний период. Он является сложным. Мы будем сталкиваться с обычными ОРВИ, гриппом, парагриппом и другими вирусами, а также с коронавирусной болезнью. Поэтому советую вакцинироваться сейчас, чтобы у каждого человека было максимум времени на формирование адекватного собственного иммунитета. И вакцинироваться той вакциной, которая доступна сейчас", – объяснил Кузин.
По его словам, "чем дальше мы будем идти к осени и зиме, тем более расширенный перечень вакцин и в большем количестве будем иметь".
"К этому времени риск заразиться намного страшнее, чем время ожидания лучшей, по мнению пациента, вакцины. Если это принципиальная позиция, лучше обратиться к своему семейному врачу или к экспертам за разъяснением относительно разницы между этими вакцинами. Как по мне, они все эффективные, безопасные и показывают научно доказанную эффективность", – заявил главный санврач Украины.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.
По словам главы Минздрава, до конца лета Украина получит как минимум 9 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе препарат Moderna, которые передадут США по глобальному механизму COVAX.
На 6 июля в Украине сделали почти 3 млн прививок, полностью вакцинировали 898 тыс. украинцев.