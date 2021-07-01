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В июле Украина получит 8 млн доз вакцин от коронавируса, в том числе – 2 млн доз Moderna от США

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Ляшко сказал, что до конца лета Украина получит не менее 9 млн доз вакцин от коронавируса
Ляшко сказал, что до конца лета Украина получит не менее 9 млн доз вакцин от коронавируса
Фото: ЕРА

До конца лета Украина получит как минимум 9 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал 1 июля во время встречи с журналистами, пишет "РБК-Украина".

В июле, по словам министра, в Украину доставят 8 млн доз вакцин. Речь идет о таких препаратах:

  • 5,32 млн доз CoronaVac;
  • 2 млн доз Moderna;
  • 1 млн доз Pfizer. 

В августе ожидается поставка не менее 1 млн доз препарата Pfizer, сказал министр. "Сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но также как минимум миллион", – отметил он. 

Препарат Moderna Украине передадут США по глобальному механизму COVAX, уточнил Ляшко. 

"Мы договорились с США – они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", – цитирует его "РБК-Украина".

CoronaVac Украина получит по дополнительному контракту, который подписало правительство, уточнил министр. В рамках каких договоренностей ожидаются поставки Pfizer, он не уточнил. 

Кроме того, он рассказал, что Украина надеется на возобновление поставок Covishield из Индии (1,5 млн доз), а также на начало поставок вакцины Novavax, тоже произведенной в Индии (4 млн доз).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С тех пор в стране почти 2 млн человек получили как минимум одну дозу вакцины, полностью привиты 711 тыс. украинцев.

Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве. По состоянию на 1 июля в страну доставили около 5 млн доз вакцин (без учета 500 тыс. препарата Johnson & Johnson который завезла частная компания для своих сотрудников), сообщается на специализированном сайте Минздрава. 

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Минздрав, вакцина, Виктор Ляшко, прививки, Pfizer, Moderna, CoronaVac
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