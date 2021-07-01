В июле Украина получит 8 млн доз вакцин от коронавируса, в том числе – 2 млн доз Moderna от США

Ляшко сказал, что до конца лета Украина получит не менее 9 млн доз вакцин от коронавируса Фото: ЕРА

В июле, по словам министра, в Украину доставят 8 млн доз вакцин. Речь идет о таких препаратах:

5,32 млн доз CoronaVac;

2 млн доз Moderna;

1 млн доз Pfizer.

В августе ожидается поставка не менее 1 млн доз препарата Pfizer, сказал министр. "Сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но также как минимум миллион", – отметил он.

Препарат Moderna Украине передадут США по глобальному механизму COVAX, уточнил Ляшко.

"Мы договорились с США – они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", – цитирует его "РБК-Украина".

CoronaVac Украина получит по дополнительному контракту, который подписало правительство, уточнил министр. В рамках каких договоренностей ожидаются поставки Pfizer, он не уточнил.

Кроме того, он рассказал, что Украина надеется на возобновление поставок Covishield из Индии (1,5 млн доз), а также на начало поставок вакцины Novavax, тоже произведенной в Индии (4 млн доз).