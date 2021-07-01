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Евросоюз разрешил свободный въезд гражданам из 10 стран. Украины в списке нет

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Евросоюз пересматривает список каждые две недели
Евросоюз пересматривает список каждые две недели
Фото: pravda.com.ua

Европейский союз обновил список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд, теперь в списке 24 страны. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы 1 июля.

В список стран добавили Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Канаду, Иорданию, Черногорию, Катар, Молдову и Саудовскую Аравию. Украины среди разрешенных стран в перечне нет. 

Гражданам Китая разрешили посещать Евросоюз при условии подтверждения взаимности. Ограничения на поездки обещают постепенно снять для специальных административных районов Китая – Гонконга и Макао.

Список пересматривается каждые две недели и обновляется в зависимости от обстоятельств. Рекомендации Евросовета не являются юридически обязательными для стран ЕС, говорится в сообщении.

Контекст:

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, писала "Европейская правда". По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

Теги: Молдова, Канада, Саудовская Аравия, Еврокомиссия, Армения, Азербайджан, Черногория, вакцинация, туристы, Иордания, Совет ЕС, Катар, Гонконг, Европейский союз, Бруней, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Макао, коронавирус
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