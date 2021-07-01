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Евросоюз разрешит въезд гражданам 12 стран. Украины среди них нет

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В списке стран, гражданам которых разрешили въезд, есть Молдова, Азербайджан и Армения
В списке стран, гражданам которых разрешили въезд, есть Молдова, Азербайджан и Армения
Фото: pixabay.com

Европейский союз с 1 июля позволит свободный въезд гражданам 12 стран. Об этом 30 июня в Twitter сообщила журналистка "Радио Свобода" Джерачина Тухина.

"Постоянные представители стран – членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", – отметила она.

По ее информации, в список безопасных для путешествий стран включены Косово, Босния, Черногория.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк уточнил в Twitter, что рекомендации вступят в силу 30 июня.

Он написал, что в списке есть Молдова, Азербайджан и Армения.

По данным Politico, послы ЕС 30 июня утвердили решение внести в список Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, написала "Европейская правда". По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

"По данным, которые использует Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Украине этот показатель составляет 33,3, в Молдове – 28,8, в Армении – 35,2. Однако журналисты, знакомые с решением, не называют Украину в перечне тех, данным которых ЕС доверяет настолько, чтобы возобновить для их жителей въезд", – отметило издание.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Армения, Азербайджан, вакцинация, Европейский союз, Европа, Радио Свобода, Рикард Йозвяк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, границы
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