Евросоюз разрешит въезд гражданам 12 стран. Украины среди них нет

В списке стран, гражданам которых разрешили въезд, есть Молдова, Азербайджан и Армения Фото: pixabay.com

"Постоянные представители стран – членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", – отметила она.

По ее информации, в список безопасных для путешествий стран включены Косово, Босния, Черногория.

#Kosovo #Bosnia and #Montenegro included in the #EU's #COVID19 travel safe list.



Permanent representatives of EU member states approved an updated list with 12 additional countries. It will enter into force by the end of this week. — Gjeraqina Tuhina (@gjeraqina) June 30, 2021

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк уточнил в Twitter, что рекомендации вступят в силу 30 июня.

Он написал, что в списке есть Молдова, Азербайджан и Армения.

По данным Politico, послы ЕС 30 июня утвердили решение внести в список Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, написала "Европейская правда". По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

"По данным, которые использует Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Украине этот показатель составляет 33,3, в Молдове – 28,8, в Армении – 35,2. Однако журналисты, знакомые с решением, не называют Украину в перечне тех, данным которых ЕС доверяет настолько, чтобы возобновить для их жителей въезд", – отметило издание.