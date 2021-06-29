ЕС не планирует отменять упрощенный визовый режим с Беларусью – журналист

Соглашение об упрощении визового режима с Беларусью ЕС утвердил в прошлом году Фото: depositphotos.com

"ЕС об упрощении визового режима с Беларусью: "Решение о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима (VFA) между ЕС и Беларусью в соответствии со статьей о приостановлении в VFA", – написал он.

EU on visa facilitation with #Belarus: "The decision to suspend the Readmission Agreement does not imply the automatic suspension of the Visa Facilitation Agreement (VFA) between the EU and Belarus according to a suspension article in the VFA." — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 29, 2021

В мае прошлого года ЕС утвердил два соглашения с Беларусью: об упрощении визового режима и о реадмисии (согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации).

В результате стоимость шенгенской визы для белорусов снизилась с €80 до €35 и была упрощена документация, которую необходимо подавать для получения визы.