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Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

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Беларусь решила приостановить участие в "Восточном партнерстве" из-за недавних санкций ЕС
Беларусь решила приостановить участие в "Восточном партнерстве" из-за недавних санкций ЕС
Фото: EPA

Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство". Об этом 28 июня сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Также МИД Беларуси сообщил, что отзывает постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Кроме того, главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

"В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера", – добавили в министерстве.

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что министры Евросоюза утвердили решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 людей и восьми юридических лиц. Среди них, по его словам, есть бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

По данным "Радыё Свабода", под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, "Новая нефтяная компания", а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции, в частности, включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе Беларуси.

В ЕС уточнили, что в общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 24 июня заявил, что введенные странами Запада санкции против Беларуси свидетельствуют о "бессилии" этих государств.

Теги: Беларусь, Восточное партнерство, МИД Беларуси, Европейский союз
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