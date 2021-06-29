Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Также МИД Беларуси сообщил, что отзывает постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Кроме того, главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

"В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера", – добавили в министерстве.

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.