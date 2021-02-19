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США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси

США ввели санкции против 43 граждан Беларуси, Великобритания внесла в санкционный список 27 человек.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста
В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста
Фото: EPA

Государственный департамент США наложил визовые ограничения на 43 граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Ведомство не уточняет, кто именно попал в список, но подчеркивает, что там находятся высокопоставленные должностные лица сектора правосудия; руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, которые задерживали мирных демонстрантов и оскорбляли их; судьи и прокуроры, участвующие в приговоре мирных демонстрантов и журналистов к тюремному заключению; и академические руководители, которые угрожали студентам за участие в мирных протестах.

О новых санкциях из-за ситуации в Беларуси также объявили власти Великобритании (.pdf). В санкционный список вошли 27 человек – это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

В частности, под санкции Великобритании попали глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, выносившая судебные решения против протестующих и журналистов, освещавших демонстрации.

Активы участников санкционного списка в Великобритании в случае обнаружения подлежат заморозке.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: США, Беларусь, Великобритания, санкции, протесты в Беларуси
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