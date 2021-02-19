США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси

Государственный департамент США наложил визовые ограничения на 43 граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии. Об этом говорится на сайте Госдепа.
Ведомство не уточняет, кто именно попал в список, но подчеркивает, что там находятся высокопоставленные должностные лица сектора правосудия; руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, которые задерживали мирных демонстрантов и оскорбляли их; судьи и прокуроры, участвующие в приговоре мирных демонстрантов и журналистов к тюремному заключению; и академические руководители, которые угрожали студентам за участие в мирных протестах.
О новых санкциях из-за ситуации в Беларуси также объявили власти Великобритании (.pdf). В санкционный список вошли 27 человек – это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.
В частности, под санкции Великобритании попали глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, выносившая судебные решения против протестующих и журналистов, освещавших демонстрации.
Активы участников санкционного списка в Великобритании в случае обнаружения подлежат заморозке.
В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.