В Минске журналисток польского телеканала приговорили к двум годам колонии за стрим разгона протестующих

Журналистки польского телеканала "Белсат" Дарья Чульцова и Екатерина Бахвалова, которым суд в Минске дал два года тюрьмы за причастность к акциям протеста, свою вину не признали.

18 февраля Фрунзенский райсуд Минска приговорил к двум годам лишения свободы журналисток польского телеканала "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним – Андреева), которые в ноябре 2020 года вели стрим с разгона протестующих. Об этом сообщила "Медиазона. Беларусь".

Именно такое наказание для журналисток требовала прокуратура.

По версии обвинения, журналистки "из корыстных целей" в прямом эфире "путем озвучивания информации" осуществили "сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок", "с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов", отмечает "Медиазона. Беларусь".

Журналистки свою вину не признали.

Бахвалову и Чульцову задержали 15 ноября прошлого года, когда они вели стрим с разгона протестующих у мемориала памяти Романа Бондаренко на площади Перемен. Их обвиняют по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).

Следствие также утверждало, что стрим журналисток стал причиной остановки 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов и нанес предприятию "Минсктранс" ущерб 11,5 тыс. белорусских руб. (124 тыс. грн).

"Медиазона. Беларусь" отмечает, что журналисты частично возместили "Минсктрансу" ущерб.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александра Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.