ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Правозащитник Сыс: Лукашенко страшно боится весны, ведь это время гражданской активности в Беларуси

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет запугать белорусов настолько, чтобы весной они не вышли на улицы, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" представитель правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс.

Сыс: Пошел вразнос наш государственный организм
Сыс: Пошел вразнос наш государственный организм
Фото: Сяргей Сыс / Facebook

Массовые обыски, прошедшие 16 февраля в Беларуси, не только часть следственных действий правоохранительных органов, но и акция устрашения населения. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс.

"Я не исключаю, что это акция устрашения. На обыск приходят два следователя и восемь экипированных спецназовцев в масках, которые не дают ни позвонить, ни отойти в туалет. Это элемент устрашения. Пошел вразнос наш государственный организм. [Александр] Лукашенко страшно боится весны. Это время гражданской активности в Беларуси. Всегда 25 марта, когда отмечается День воли, на улицы выходит много протестующих. И Лукашенко хочет успеть если не задавить всех несогласных, то хотя бы запугать настолько, чтобы люди не вышли на улицы. У него нервная агония. Даже прошедшее всебелорусское собрание не успокоило его. Плюс вскоре будет встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Не исключено, он чувствует, что там все будет не очень хорошо", – отметил Сыс.

По его данным, вчера в Минске и практически во всех регионах страны прошло более 50 обысков у правозащитников, журналистов и волонтеров. Три человека задержаны.

"Обыски проводили силовики Отдела борьбы с организованной преступностью с санкции прокурора и Следственного комитета. Приходили в три большие организации – это Белорусская ассоциация журналистов, правозащитный центр "Весна" (у нас большие потери) и независимый профсоюз РЭП. Обычно правозащитники в Беларуси остаются, как говорится, на десерт. Видимо, пришло время десерта. Мы помним, так было и в 2010 году после массовых волнений в стране. Сначала силовики обошли все офисы оппозиционных партий, независимых журналистов, а уже потом пришли к нам в центр "Весна". И мы ожидали подобного развития событий, но не так быстро", – рассказал Сыс.

Он считает массовые обыски признаком того, что у следствия отсутствует достаточная доказательная база.

"У нас и раньше были задержаны люди. Это наши волонтеры и руководитель Гомельского филиала "Весны" Леонид Судаленко. Но, видимо, не хватает материала, чтобы обвинить их. Ищут бумаги, квитанции, оплату штрафов, ищут деньги, то есть материальную составляющую, чтобы подвести базу под статью, по которой хотят массово сажать людей. А именно статья 342 Уголовного кодекса – организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие заходит в тупик, нужны новые улики. И таким образом они хотели их найти. Я не исключаю, что ранее задержанных людей осудят на какие-то сроки. Не знаю, какими уликами будет оперировать следствие, но до суда их дела доведут. К чему приведут прошедшие вчера обыски, сложно прогнозировать", – отметил правозащитник.

Он рассказал, что силовики действовали грубо, отбирали не только технику, но и деньги.

"Обыски проходили жестко. Был случай у правозащитника из Минска, который живет в частном доме. Он твердый в своих убеждениях человек. Не захотел пускать силовиков, так они ему разбили входную дверь, вынесли дверную коробку и все равно зашли. В Минске у нас два офиса. До позднего вечера шел обыск во втором офисе, и накануне нас просто предупредили, что если никто не откроет дверь, то силовики ее выбьют. У людей забирали всю технику, банковские карты, в том числе пенсионные, все деньги, которые находили в доме. Оставляли в некоторых случаях по 100 рублей. Это примерно $38. По нашим ценам, на пару дней жизни. А как мы видим по опыту, чтобы вернуть изъятое при обыске, нужно несколько месяцев. То есть людей, по сути, оставили без средств существования", – сообщил Сыс.

16 февраля Следственный комитет Беларуси провел обыски в разных городах страны у руководителей Белорусской ассоциации журналистов, других журналистов и правозащитников. 

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано в этой связи заявил об усилении "кампании запугивания" в Беларуси. Он подчеркнул, что "белорусы лишены большинства основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении".

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, правозащитники, обыск, Минск, журналисты, активист, Гомель, обыски, Сергей Сыс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS