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В Беларуси силовики обыскивали дома журналистов и правозащитников

Следственный комитет Беларуси утверждает, что обыски у журналистов и правозащитников проводят, чтобы установить каналы финансирования массовых протестов в стране.

Омоновцы приходили домой к журналистам с утра
Омоновцы приходили домой к журналистам с утра
Фото: ЕРА

В разных городах Беларуси силовики проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), других журналистов и правозащитников. Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна" 16 февраля.

С утра омоновцы пришли в дом к журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой из Гомеля по делу о массовых беспорядках. Всего обыск длился три часа, говорится в сообщении Telegram-канала "Гомельская весна" 16 февраля.

"Спрашивали о деньгах, изъяли фото-видео оборудование, устройства хранения информации, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями "Я – нечестный журналист", "Свободу Судаленко", – сказано в сообщении.

Сотрудники КГБ Беларуси 10 лет назад уже обыскивали дом журналиски по делу о массовых беспорядках, уточнил Telegram-канал.

По данным правозащитников, следователи проводят обыск у белорусских  журналистов в рамках уголовного дела, открытого из-за убийства сотрудника органов внутренних дел. Так, обыск проводится у главы БАЖ Андрея Бастунца и заместителя организации Олега Агеева. Бастунца забрали сотрудники ГУВД Мингорисполкома.

"На четвертом этаже бизнес-центра "Парус" сейчас обыск. Там находится офис БАЖ. Обыск проводят сотрудники, которые представились сотрудниками МВД. В рамках какой статьи проводится обыск, не уточнили", – сообщили в правозащитном центре. 

Также обыски проводят у журналиста-фрилансера Алеся Буракова – младшего и пресс-секретаря БАЖ Бориса Горецкого. 

Силовики приходили обыскивать нескольких правозащитников, в частности, руководителя Мозырского отделения "Вясны" Владимира Телепуна и руководителя Светлогорского отделения "Вясны" Елену Маслюкову. К мероприятию подключили сотрудников отделов Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Прошел обыск и у родителей витебской правозащитницы Ирины Третьяковой. Силовики искали документы, забрали флэшку и книжку "Мониторинг отделений милиции". Сама Ирина на свободе. С обыском приходили к минской правозащитнице "Вясны" Наталье Сацункевич. С утра были недоступны телефоны юриста "Вясны" Павла Сапелко и правозащитника Дмитрия Соловьева, ситуацию выясняют.

У адвоката Кристины Рихтер во время обыска изъяли телефон и документы, связанные с деятельностью БАЖ. Рихтер сказала, что решение об обыске датировано 1 февраля 2021 года.

В городе Речица милиция устроила обыск у родителей одного из лидеров фонда By_Sol Андрея Стрижака. Забрали жесткий диск и старый мобильный телефон.

Следственный комитет Беларуси заявил, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В ходе расследования следком хочет установить, каким образом финансировали в стране протестную деятельность.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, правозащитники, расследование, Гомель, обыски, силовики, протесты в Беларуси
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