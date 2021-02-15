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Глава МИД Беларуси рассказал, с какими государствами, кроме России, у его страны "нормальные отношения"

По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, у его страны с Евросоюзом лишь временные трудности в отношениях.

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Макей: Рано или поздно придет осознание, что Беларусь имеет важное значение
Макей: Рано или поздно придет осознание, что Беларусь имеет важное значение
Фото: ЕРА

У Беларуси сохранились отношения со странами "дальней дуги". Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил РБК в интервью, которое было опубликовано 15 февраля.

Так он прокомментировал реплику журналиста о том, что после выборов президента Беларуси во внешней политике страны фактически остался только российский вектор.

"Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги – с Китаем, Пакистаном, другими... Говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал", – сказал дипломат.

Он утверждает, что с Европейским союзом отношения Беларуси не прекращались, но есть "временные трудности", которые нужно пережить.

"Да, сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям. Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза", – объяснил Макей.

Он посетовал, что со стороны Евросоюза относительно Беларуси "звучат сплошные обвинения".

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за него проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Россия, Китай, Беларусь, Пакистан, политика, дипломаты, Владимир Макей, Евросоюз
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